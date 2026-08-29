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Царьград

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El Comercio: Ленин Морено получил 5 лет за коррупцию в Эквадоре

El Comercio: Ленин Морено получил 5 лет за коррупцию в Эквадоре

Бывшего президента Эквадора Ленина Морено осудили на пять лет за коррупцию при проекте Coca Codo Sinclair с Sinohydro.

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