"Циан": аренда дешевеет на 3% с каждым километром удаления от центра

Близость к центру остается одним из ключевых факторов, влияющих на распределение цен внутри городов. При прочих равных, квартиры там сдаются дороже, чем на окраинах.
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