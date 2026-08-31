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Газета.ру

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"Циан": аренда дешевеет на 3% с каждым километром удаления от центра

"Циан": аренда дешевеет на 3% с каждым километром удаления от центра

Близость к центру остается одним из ключевых факторов, влияющих на распределение цен внутри городов. При прочих равных, квартиры там сдаются дороже, чем на окраинах.

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