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Русский Днепропетровск

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Спасение или соцзащита? Киевские власти вместо эвакуации предлагают киевлянам горячий суп

Спасение или соцзащита? Киевские власти вместо эвакуации предлагают киевлянам горячий суп

Светлана Манекина 3 сентября 2026 г.   На фоне систематических обстрелов украинской столицы всё громче звучит вопрос об эвакуации киевлян.

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