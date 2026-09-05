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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ташуев о возможном налоге на иностранных тренеров: «Не считаю себя хуже тех, кто сейчас работает в РПЛ. Нужно доверять своим специалистам»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о возможном введении налога на иностранных тренеров в российском футболе.

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