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МВД в 2026 году лишило гражданства России более 1000 человек

МВД в 2026 году лишило гражданства России более 1000 человек

МВД за семь месяцев 2026 года прекратило гражданство России свыше 1 тысячи натурализованных лиц. 72% из них лишились российского гражданства в связи с совершенными преступлениями.

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