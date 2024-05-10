TVLine Items: Sophie Turner’s Heist Show, Ego Nwodim Joins Steph Curry Comedy and More

Prime Video is gearing up for the heist of the century with Game of Thrones’ Sophie Turner. The streamer has given a series order for the new drama Haven, about an ordinary office worker who finds herself at the center of a high-stakes crime.
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