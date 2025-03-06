Рогов заявил, что логотип европейского перевооружения символизирует анус

Представленный Европейской комиссией логотип программы перевооружения вызвал неоднозначную реакцию. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем телеграм-канале обратил внимание на нетипичную трактовку символики.
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