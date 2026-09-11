Зеленский: первые результаты переговоров по Украине появятся в сентябре

Зеленский заявил, что ожидает первых результатов переговорного процесса к концу сентября. В этот же период украинская сторона планирует встречу с представителями Белого дома в Нью-Йорке.
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Насрать на эту соплю, что они думает, его думают