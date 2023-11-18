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Килиан Мбаппе: «Всегда хотел сыграть на Олимпиаде, но если мой клуб будет против, то я поддержу его решение»

Килиан Мбаппе: «Всегда хотел сыграть на Олимпиаде, но если мой клуб будет против, то я поддержу его решение»

«Я всегда хотел сыграть на Олимпиаде, но не мне решать. Было бы здорово принять в ней участие, но если мой клуб будет против, то я поддержу его решение», – сказал форвард «ПСЖ».

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