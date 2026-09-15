В Евросоюзе предложили пересмотреть выдачу туристических виз россиянам

Евросоюз может ужесточить визовые ограничения для граждан России. Как пишет «Газета.Ru», глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила пересмотреть порядок выдачи туристических виз, а также запретить их выдачу бывшим участникам боевых действий.