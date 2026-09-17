Зачистка «харьковского котла» идёт по самому жёсткому сценарию: окружённая группировка ВСУ отказалась сдаваться, поэтому принято решение её уничтожить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 24 октября. Удары...
- Спутник «Космос» ...
- ВС «Всё закончится л...
чундесна