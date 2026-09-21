Памфилова: у «Справедливой России» еще есть шанс преодолеть барьер в 5%

Партия «Справедливая Россия» может еще преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в Государственную думу.
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