Артиллеристы "Севера" поразили укрытие ВСУ снарядами "Краснополь"

Также бойцы "Севера" уничтожили украинских дроноводов с помощью мин.Артиллерийские подразделения группировки войск "Север" совместно с операторами беспилотников "Орлан‑30" нанесли удар по укрытию с военнослужащими ВСУ с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь".
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