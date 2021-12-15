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Сша грозят изолировать Россию от мировой финансовой системы. Ждем, не дождемся (Часть 1)

Сша грозят изолировать Россию от мировой финансовой системы. Ждем, не дождемся (Часть 1)

Виктория Нуланд. Фото из открытых источников. Это наша старая знакомая - бабушка Вика, главарь печенюшечьей банды представителей западных стран на украинском майдане в 2014 году, а в нынешнем году целый заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

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