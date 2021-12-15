Виктория Нуланд. Фото из открытых источников. Это наша старая знакомая - бабушка Вика, главарь печенюшечьей банды представителей западных стран на украинском майдане в 2014 году, а в нынешнем году целый заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.