Виктория Нуланд. Фото из открытых источников. Это наша старая знакомая - бабушка Вика, главарь печенюшечьей банды представителей западных стран на украинском майдане в 2014 году, а в нынешнем году целый заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.
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