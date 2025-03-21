Чередовать огородные культуры на участке нужно с умом, ведь недостаточно просто поменять растения на грядках местами в следующем сезоне, нужно еще знать верную их последовательность и систему севооборота

﻿﻿Фото: shutterstock.com / Шаплов Евгений Необходимо с умом чередовать садовые культуры на своем участке, поскольку недостаточно просто поменять растения на грядках в следующем сезоне, необходимо также понимать их правильную последовательность и систему чередования.