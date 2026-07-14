Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 428 подписчиков

Сергей Лавров: Киев занимается даже не пиратством, а терроризмом

Сергей Лавров: Киев занимается даже не пиратством, а терроризмом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом заявил, что действия киевского режима в акваториях Азовского и Черного морей даже выходят за рамки пиратства и представляют собой «чистый терроризм».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии