Сергей Лавров: Киев занимается даже не пиратством, а терроризмом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом заявил, что действия киевского режима в акваториях Азовского и Черного морей даже выходят за рамки пиратства и представляют собой «чистый терроризм».