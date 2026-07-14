Сергей Лавров: Киев занимается даже не пиратством, а терроризмом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом заявил, что действия киевского режима в акваториях Азовского и Черного морей даже выходят за рамки пиратства и представляют собой «чистый терроризм».
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