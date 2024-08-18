Еще одно видео использования нового FPV-дрона на оптоволокне "Вандал" (Князь Вандал Новгородский) для поражение используемого противником гражданского автотранспорта в Курской области.
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Еще одно видео использования нового FPV-дрона на оптоволокне "Вандал" (Князь Вандал Новгородский) для поражение используемого противником гражданского автотранспорта в Курской области.
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