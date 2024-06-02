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Мостовой о Кубке: «Класс «Зенита» сыграл свою роль, но ему повезло! Вдвойне обидно, что «Балтика» не заслуживала поражения в основное время»

«Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в суперфинале, забив на 95-й минуте. «Мне показалось, что «Зенит» однозначно сравняет.

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