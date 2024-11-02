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Самые популярные и редкие имена для детей в Красноярском крае по данным Управления ЗАГС на октябрь 2024 года

Самые популярные и редкие имена для детей в Красноярском крае по данным Управления ЗАГС на октябрь 2024 года

Жители Красноярского края продолжают отдавать предпочтение традиционным именам для своих детей. По данным Управления ЗАГС, в октябре 2024 года София стала самым распространенным именем среди девочек, за ней следуют Ева, Анна, Варвара и Виктория.

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