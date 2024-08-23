В суд поступило уголовное дело по обвинению ивановца в поджоге станции связи

В отношении подсудимого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.В Ивановский районный суд поступило уголовное дело, по которому 18-летнему жителю Иванова предъявлено обвинение в попытке умышленного повреждения имущества через поджог с нанесением значительного ущерба (ч.
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