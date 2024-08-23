НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

1 подписчик

В суд поступило уголовное дело по обвинению ивановца в поджоге станции связи

В суд поступило уголовное дело по обвинению ивановца в поджоге станции связи

В отношении подсудимого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.В Ивановский районный суд поступило уголовное дело, по которому 18-летнему жителю Иванова предъявлено обвинение в попытке умышленного повреждения имущества через поджог с нанесением значительного ущерба (ч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх