В России рассказали о поддерживающих Москву в украинском конфликте странах

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) проявляет завидную принципиальность поддержки России в борьбе с неонацистами, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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