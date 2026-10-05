Экс-чиновник Росздравнадзора в Самаре уволен за взятку в 500 тысяч

Бывший помощник руководителя самарского управления Росздравнадзора обещал за 500 тысяч рублей прекратить проверочные мероприятия, не имея на это полномочий, а после обвинительного приговора по делу о мошенничестве был уволен по изменённому судом основанию — в связи с утратой доверия.
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