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Царьград

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Экс-чиновник Росздравнадзора в Самаре уволен за взятку в 500 тысяч

Экс-чиновник Росздравнадзора в Самаре уволен за взятку в 500 тысяч

Бывший помощник руководителя самарского управления Росздравнадзора обещал за 500 тысяч рублей прекратить проверочные мероприятия, не имея на это полномочий, а после обвинительного приговора по делу о мошенничестве был уволен по изменённому судом основанию — в связи с утратой доверия.

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