Оппозиция крепчает: Член партии АдГ впервые стал главой ландтага «Альтернатива для Германии» впервые получила пост председателя земельного парламента.
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