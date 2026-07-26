Товарищеские матчи. «Интер» против «Карлсруэ», «Наполи» сыграет с «Каррарезе»

В товарищеских матчах « Интер » встретится с «Карлсруэ», «Наполи» сыграет с «Каррарезе». Товарищеские матчи « Карлсруэ » Германия Д 2 – «Интер» Италия – 17:30 « Канн » Франция Д3 – « Рома » Италия – 18:30 «Наполи» Италия – «Каррарезе» Италия Д2 – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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