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Всё о женщинах

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  • Элеонора Коган
    Да, всё верно.Какие стандарты к...

Какие стандарты красоты были в СССР

Какие стандарты красоты были в СССР

Специалисты рассказали о модных тенденциях в советские годы, сообщает издание Maxim. 1920-1930-е годы В 1920-е годы стандартов красоты почти не существовало.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да, всё верно.
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9 час.
Элеонора Коган
Партия мне не указывала, во что одеться. Я сама решала, хоть было всё непросто достать и купить. Шила в ателье.
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9 час.
Владимир Безгрешнов
Партия мне не указывала, во что одеться   --- Это точно. Она просто ничего не делала, партия. В своё время работал на ,, пассажире &quot; в Эстонском пароходстве. Советского видно было в толпе за версту. По одежде. За державу обидно !
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9 час.

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