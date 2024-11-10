Какие стандарты красоты были в СССР

Партия мне не указывала, во что одеться. Я сама решала, хоть было всё непросто достать и купить. Шила в ателье.

Владимир Безгрешнов

Партия мне не указывала, во что одеться --- Это точно. Она просто ничего не делала, партия. В своё время работал на ,, пассажире " в Эстонском пароходстве. Советского видно было в толпе за версту. По одежде. За державу обидно !