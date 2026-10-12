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Каллас осудила Трампа за призыв провести выборы на Украине

Каллас осудила Трампа за призыв провести выборы на Украине

Кая Каллас выступила против требования Дональда Трампа провести выборы на украинских землях и встала в этом щекотливом вопросе на сторону Владимира Зеленского.

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