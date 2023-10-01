Самим столько не съесть

Новые привязанные к курсу рубля экспортные пошлин в 4–7% могут затронуть 46% аграрного экспорта, объем которого вырос с 13 млрд долларов в 2011 году до 41,6 млрд в 2022-м, подсчитали в Центре экономического прогнозирования Газпромбанка.