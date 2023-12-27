Ивлеева просит у российского народа второй шанс после вечеринки

Блогер Анастасия Ивлеева попросила у общественности дать ей “второй шанс” и позволить “нащупать новые возможности коммуникации” после скандальной вечеринки, которую в народе прозвали “голой”, сообщает РИА “Новости”.
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