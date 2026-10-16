Первый замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев впервые рассказал, как проходил лечение в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР) после покушения.
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