Популярные карты Once Human в будущем будут объединены

Популярные карты Once Human в будущем будут объединеныРазработчики Once Human провели стрим, на котором рассказали о последних изменениях и ответили на вопросы сообщества, а также сообщили о грядущем масштабном слиянии картЧитать дальше → источник.
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