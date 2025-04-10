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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Популярные карты Once Human в будущем будут объединены

Популярные карты Once Human в будущем будут объединены

Популярные карты Once Human в будущем будут объединеныРазработчики Once Human провели стрим, на котором рассказали о последних изменениях и ответили на вопросы сообщества, а также сообщили о грядущем масштабном слиянии картЧитать дальше → источник.

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