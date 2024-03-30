Дом культуры Миллеровского района провел акцию «Вместе против террора»

Специалистами «Дома культуры Миллеровского района», была поведена профилактическая акция с раздачей информационных листовок и буклетов «Скажем вместе, террору – Нет» в целях профилактики терроризма, экстремизма, среди подростков, о толерантном отношении друг к другу.
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