«ЗБ» выяснил, как изучают погоду на метеостанции на ВДНХ

У природы нет плохой погоды. И всё же не для каждого осень — очей очарованье. Наша корреспондент побывала на метеостанции «Москва, ВДНХ» и узнала, как метеорологи осенью измеряют температуру, атмосферное давление, облачность и количество осадков.
У природы нет плохой погоды. И всё же не для каждого осень — очей очарованье. Наша корреспондент побывала на метеостанции «Москва, ВДНХ» и узнала, как метеорологи осенью измеряют температуру, атмосферное давление, облачность и количество осадков.
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