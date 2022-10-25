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«ЗБ» выяснил, как изучают погоду на метеостанции на ВДНХ

«ЗБ» выяснил, как изучают погоду на метеостанции на ВДНХ

У природы нет плохой погоды. И всё же не для каждого осень — очей очарованье. Наша корреспондент побывала на метеостанции «Москва, ВДНХ» и узнала, как метеорологи осенью измеряют температуру, атмосферное давление, облачность и количество осадков.

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