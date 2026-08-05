Атмосфера Плутона начала сжиматься: зафиксировано падение давления на 7–16%

Наблюдения покрытий звёзд с 2017 по 2023 год показали, что газовая оболочка карликовой планеты теперь теряет давление — сезонный спад ставит под вопрос долгосрочную стабильность её атмосферыПосле периода роста атмосфера Плутона, по-видимому, вступила в фазу сжатия.
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