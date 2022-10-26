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Потерпевшим по "делу директора Собчак" оказался глава Ростеха Чемезов

Потерпевшим по "делу директора Собчак" оказался глава Ростеха Чемезов

ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, расследуемого в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского, сообщает, что потерпевшим по нему проходит глава Ростеха Срегй Чемезов.

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