Потерпевшим по "делу директора Собчак" оказался глава Ростеха Чемезов

ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, расследуемого в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского, сообщает, что потерпевшим по нему проходит глава Ростеха Срегй Чемезов.