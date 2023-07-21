Агентству по лекарственным средствам перейдут некоторые обязанности НАОЗ

Агентство по лекарственным средствам и медицинским устройства передаст Национальному агентству общественного здоровья (НАОЗ) полномочия по контролю за оборотом лекарственных средств, парафармацевтической продукции и изделий медицинского назначения.
Агентство по лекарственным средствам и медицинским устройства передаст Национальному агентству общественного здоровья (НАОЗ) полномочия по контролю за оборотом лекарственных средств, парафармацевтической продукции и изделий медицинского назначения.
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