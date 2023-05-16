Военное обозрение

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Врио главы ДНР рассказал о наличии у ВС РФ инструкций по уничтожению танков Leopard ВСУ

Врио главы ДНР рассказал о наличии у ВС РФ инструкций по уничтожению танков Leopard ВСУ

Российские военнослужащие получили инструкции о том, как надо уничтожать танки Leopard немецкого производства, поставленные на вооружение ВСУ.

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