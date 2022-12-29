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Хакеры RaHDit выложили данные офицеров НАТО, которые осуществляют кибератаки на Россию

Хакеры RaHDit выложили данные офицеров НАТО, которые осуществляют кибератаки на Россию

Группировка российских хакеров RaHDit (“Злые русские хакеры”) выложила в открытый доступ в интернете уже третий список лиц, которые “льют помои” на Россию в Сети.

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