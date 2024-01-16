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Подтвердилась информация о стрелковом бое на границе Израиля и Египта

Подтвердилась информация о стрелковом бое на границе Израиля и Египта

Израильские официальные лица подтвердили сообщение о бое, который вспыхнул на границе с Египтом. В сообщениях говорится о том, что военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь на поражение по лицам, которые пытались прорваться в районе Ницаны (Израиль) близ погранперехода Аль-Авджа.

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