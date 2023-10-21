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Гренландии пообещали резкое таяние при потеплении на два градуса

Гренландии пообещали резкое таяние при потеплении на два градуса

Потепление на два градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня приведет к тому, что Гренландский ледяной щит перейдет порог устойчивости и начнет резко таять: после достижения отметки 2,2 градуса потери ледниковой массы могут достичь 80 процентов.

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