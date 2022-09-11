ДНИ

89 597 подписчиков

Лицемерка Маркл отпраздновала смерть королевы: Явилась при полном параде

Лицемерка Маркл отпраздновала смерть королевы: Явилась при полном параде

Меган Маркл долго ждала возможности выйти в люди. Повод для нее не сильно важен.Меган Маркл, которой накануне король Карл III запретил в последний раз увидеться с умирающей королевой, все же улучила момент, чтобы приблизиться к монаршей семье.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх