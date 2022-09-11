Лицемерка Маркл отпраздновала смерть королевы: Явилась при полном параде

Меган Маркл долго ждала возможности выйти в люди. Повод для нее не сильно важен.Меган Маркл, которой накануне король Карл III запретил в последний раз увидеться с умирающей королевой, все же улучила момент, чтобы приблизиться к монаршей семье.
Меган Маркл долго ждала возможности выйти в люди. Повод для нее не сильно важен.Меган Маркл, которой накануне король Карл III запретил в последний раз увидеться с умирающей королевой, все же улучила момент, чтобы приблизиться к монаршей семье.
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