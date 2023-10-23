Слуга народа или «шут гороховый»?

Знакомый многим телезрителям, он смешно шутил и умело парадировал политиков в шоу «Студия Квартал 95», снялся в украинском политическом комедийном телесериале режиссёра Алексея Кирющенко «Слуга народа», участвовал в дебатах с Петром Порошенко (экс-президентом Украины) и выиграл в выборах, став тем самым украинским лидером.