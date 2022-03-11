Врач аллерголог-иммунолог предупредила, что сезон цветения растений-аллергенов начнется в Москве в конце марта

В Москве в этом году сезон цветения растений-аллергенов из-за морозов начнется в конце марта. Врач аллерголог-иммунолог Елена Москаева сообщила, что если бы погода была теплая, как в начале марта, то пыление некоторых растений уже бы началось.
В Москве в этом году сезон цветения растений-аллергенов из-за морозов начнется в конце марта. Врач аллерголог-иммунолог Елена Москаева сообщила, что если бы погода была теплая, как в начале марта, то пыление некоторых растений уже бы началось.
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