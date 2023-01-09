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ЧВК «Вагнер» продолжает перемалывать подкрепления ВСУ под Бахмутом

ЧВК «Вагнер» продолжает перемалывать подкрепления ВСУ под Бахмутом

Киев посылает к Бахмуту (Артемовску) все новые подкрепления, планируя любой ценой удержать город. Так, Зеленский распорядился отправить в этот регион 46-ю десантно-штурмовую бригаду с запорожского направления.

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