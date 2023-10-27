Серьезный пожар вспыхнул в сетевом магазине в Карелии

В Кондопоге пожарные боролись с огнем в торговой точке В четверг в 7 часов 33 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о пожаре в сетевом магазине в Нигозерском переулке.
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