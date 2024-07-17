Лечение зубов обернулось гибелью трехлетнего мальчика. Почему опытные российские врачи не смогли спасти пациента?

В Чите два врача, в том числе главный специалист по детской анестезиологии и реаниматологии, осуждены из-за смерти мальчика, которому было всего 2 года 10 месяцев — они получили реальные сроки в колонии-поселении и, кроме того, лишены права заниматься медицинской деятельностью.
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