Лечение зубов обернулось гибелью трехлетнего мальчика. Почему опытные российские врачи не смогли спасти пациента?

В Чите два врача, в том числе главный специалист по детской анестезиологии и реаниматологии, осуждены из-за смерти мальчика, которому было всего 2 года 10 месяцев — они получили реальные сроки в колонии-поселении и, кроме того, лишены права заниматься медицинской деятельностью.