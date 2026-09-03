Девушки‑зумеры в России стали брать ипотеку в 1,7 раза чаще юношей

В России девушки поколения зумеров (18-23 года) стали заметно активнее мужчин на рынке молодежной ипотеки: в 2026 году они оформляют жилищные кредиты в 1,7 раза чаще сверстников‑мужчин – на их долю приходится более 63 % сделок против 36,5 % у юношей.
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