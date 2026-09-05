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Показ фильма «Территория»

Показ фильма «Территория»

Север в этой истории — территория постоянного выбора. Геологи работают на Чукотке в середине 1950-х годов и ищут золото в условиях, где расстояния, погода и нехватка привычного комфорта превращают каждое решение в серьёзное испытание.

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