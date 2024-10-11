Сильнейшая магнитная буря стала причиной фантастического северного сияния в Орловской области

Минувший четверг, 10 октября, завершился для жителей Земли сильнейшей магнитной бурей. Уровень возмущений геомагнитного поля Земли после полуночи достиг отметки в 8,33 единицы, что превысило значение очень сильной магнитной бури.
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