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Царьград

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Балканист Лазович спрогнозировал маневры Вучича для сохранения власти

Балканист Лазович спрогнозировал маневры Вучича для сохранения власти

Милан Лазович из Российского совета по международным делам отметил, что Сербия под руководством Александра Вучича продолжит экономическую стратегию между Россией и Западом.

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