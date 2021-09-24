В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил о том, что осенью стоит ждать всплеска заболеваемости коронавирусом, однако он будет слабее по сравнению с прошлогодним.